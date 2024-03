Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vorfahrt missachtet

Pirmasens (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich in der Winzler Straße ein Verkehrsunfall. Gegen 10:15 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Bmw die Straße "In der Walsterwiese" in Richtung der Winzler Straße. Als er dort in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er eine 43-jährige Frau die bereits den Kreisverkehr mit ihrem Toyota befuhr. Es kam zwischen den beiden Autos zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der Toyota auf einen parkenden Hyundai geschoben, der hierdurch auch beschädigt wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 16.000 Euro. |pips

