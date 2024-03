Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall führt zu Vollsperrung

Pirmasens (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 482 zu einem Verkehrsunfall. Eine 84-jährige Frau fuhr mit ihrem VW Golf von Pirmasens in Richtung Eichelsbachermühle. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Tanklaster. Die 84-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, wurde jedoch für eine ausführliche Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Lkw-Fahrer wurde ebenfalls nicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke für etwa zwei Stunden gesperrt werden. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell