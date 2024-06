POL-MS: Diebstahl an Tankstelle in Gremmendorf - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Ein aufmerksamer Polizeibeamter hat am Mittwochmorgen (26.06., 9:30 Uhr) in seiner Freizeit einen Pedelec-Diebstahl auf dem Hafenweg verhindert. Nach Angaben des Beamten fiel ihm der 43-jährige Deutsche auf dem Hafenweg auf, weil er sich an einem Pedelec zu schaffen machte. Dann hob der Tatverdächtige das Fahrrad an und trug es Richtung ...

mehr