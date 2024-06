Polizei Münster

POL-MS: Betrügerische Telefonanrufe häufen sich - Polizei gibt Verhaltenshinweise

Münster (ots)

Am Montagabend (24.06.) haben eine 57-jährige Frau, eine 62-jährige Frau und ein 83-jähriger Mann aus Münster einen Telefonbetrug, bei dem Betrüger sich als Polizisten ausgegeben haben, verhindert. Sie durchschauten die Masche und beendeten das Gespräch.

Bei der Betrugsmasche geben Betrüger sich am Telefon als Polizisten aus und behaupten, eine Einbrecherbande festgenommen zu haben. Weiter geben sie vor, sie hätten eine Liste möglicher Einbruchsopfer gefunden, auf der der Name des Angerufenen stehen würde. "Zum Schutz" ihrer Wertgegenstände und Bargeld fordern sie die Opfer auf, die Gegenstände an einen vermeintlichen Kollegen zu übergeben. Die Telefonate dauern so lange an, bis die Angerufenen diese an der Wohnungstür oder auf der Straße den Betrügern übergeben oder an einem vereinbarten Ort ablegen.

Die Polizei rät: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Nummern erhalten. Betrüger können teilweise auch die Rufnummer örtlicher Polizeidienststellen oder die 110 mit einer Ortsvorwahl im Telefondisplay erscheinen lassen. Bei einem echten Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. Die Polizei wird Sie außerdem niemals auffordern, Wertsachen und Geld an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Legen Sie in einem solchen Fall sofort auf und informieren Sie die Polizei unter der offiziellen Nummer 110!

