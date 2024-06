Polizei Münster

POL-MS: Nach Autobränden in Hiltrup - Polizei sucht weiter Zeugen

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Vier Autobrände in Hiltrup - Polizei sucht Zeugen" ots vom 24.06.2024, 11:23 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5808020)

Nachdem am frühen Montagmorgen (24.06) zwischen 0:20 Uhr und 1:10 Uhr vier Autos auf der Langestraße und auf der Malteserstraße gebrannt haben, sucht die Polizei weiter nach Zeugen.

Angaben eines Eigentümers zufolge entdeckten zwei aufmerksame Passanten gegen 1:00 Uhr den Brand seines Autos in der Langestraße/ Marie-Curie-Straße. Diese verhinderten die weitere Brandausbreitung und verließen die Örtlichkeit noch bevor die hinzugerufenen Beamten eintrafen.

Umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten zudem zu Aufzeichnungen einer Überwachungskamera. Diese zeigen eine Person, welche um 0:21 Uhr von der Langestraße in die Malteserstraße lief. Um 0:47 Uhr war sie zu Fuß in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Um 1:03 Uhr fuhr eine Person mit einem Fahrzeug mit zwei Rädern - einem Roller oder einem Fahrrad - über die Langestraße davon. Zu diesem Zeitpunkt stand einer der Pkw an der Malteserstraße bereits deutlich sichtbar in Brand.

Die Polizei bittet die aufmerksamen Passanten, die Person mit dem Zweirad, sowie mögliche weitere Zeugen, die etwas gesehen haben oder möglicherweise eine Überwachungskamera mit Hinweisen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

