Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungseinbruch

Zella-Mehlis (ots)

Dienstag, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße "Eisenberg" in Zella-Mehlis ein. Sie begaben sich in das Haus, entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen jedoch nichts. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern oder dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0137024/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

