Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufsteller beschädigt

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen den Aufsteller für eine Kampagne, die sich für achtsames Fahrradfahren einsetzt, in der Georgstraße in Meiningen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0136635/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

