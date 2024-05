Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Schleusingen (ots)

Dienstagabend gegen 20:30 Uhr schmierten bislang unbekannte Personen ein Graffiti auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Suhler Straße in Schleusingen. Die Kosten zur Beseitigung der Schmiererei werden auf etwa 200 Euro geschätzt. Ein Zeuge hatte mehrere Jugendliche in dem Bereich gesehen, die im Zusammenhang mit dem Graffitisprühen stehen könnten. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0137018/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell