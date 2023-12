Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei verzeichnet mehrere Einbrüche am Wochenende - Zeugenaufruf

Northeim (ots)

37574 Einbeck, Trojestraße/ Molderamweg/ Am Jägerstuhl, Freitag, 08.12.2023 - Sonntag, 10.12.2023

NORTHEIM (mil)

Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zu mehreren Einfamilienhäusern. Hierbei wurden hinter dem Haus gelegene Zugangsmöglichkeiten (Terassentür/ Wintergartentür) aufgehebelt und in dem Objekt nach Bargeld und Wertgegenständen gesucht. Der entstandene Sachschaden überwiegt in den meisten Fällen den Wert des erlangten Diebesgut.

37574 Einbeck, Trojestraße/ Schotteliusstraße, Sonntag, 10.12.2023 - Montag, 11.12.2023

Am Montagmorgen gingen bei der Polizei erneut mehrere Meldungen bzgl. begangener Einbrüche im Stadtgebiet Einbeck ein. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag durch Aufhebeln einer nicht direkt einsehbaren Zugangstür (Terrassentür/ Kellertür) Zugang zu den Einfamilienhäusern. Die Objekte wurden sowohl nach Bargeld als auch nach Wertgegenständen durchsucht. Auch in diesen Fällen überwiegt der verursachte Sachschaden den Wert des erlangten Diebesgutes.

Genaue Schadenssummen können bislang nicht beziffert werden, befinden sich jedoch mindestens im vierstelligen Bereich.

Ein möglicher Tatzusammenhang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell