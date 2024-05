Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidium Hamm: Festnahmen nach Raub in Wohnung

Hamm (ots)

Unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos haben Einsatzkräfte der Polizei Hamm am Dienstagmorgen, 30. April, einen 28-jährigen und einen 35-jährigen Mann aus Hamm festgenommen. Die beiden bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Personen stehen im dringenden Tatverdacht, am Donnerstag, 25. April, einen bewaffneten Raubüberfall an der Schottschleife begangen zu haben.

In den frühen Morgenstunden rückten Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos sowie Kriminalbeamte der Polizei Hamm zu einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße aus. Dort konnte ein 28-jähriger Mann widerstandslos festgenommen werden.

Der weitere dringend Tatverdächtige, ein 35-Jähriger Mann aus Hamm, konnte ebenfalls im Laufe des Dienstag eigenständig durch Kriminalbeamte der Polizei Hamm an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Hamm-Heessen festgenommen werden.

Beide vorläufig Festgenommenen wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt.

In enger Abstimmung und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 28-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Der 35-Jährige konnte das Polizeigewahrsam wieder verlassen, da bei ihm die Voraussetzungen der Untersuchungshaft nicht vorlagen.

Ob ein Zusammenhang zu einem weiteren Überfall vom 15. März auf einen Supermarkt an der Herringer Heide besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Journalistinnen und Journalisten wenden sich für Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwalt Tobias Wendt, Tel.: 0231 926-24223. (ds)

