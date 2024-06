POL-MS: Senden: 18-jähriger Brückenspringer schwer verletzt - Wasserschutzpolizei warnt

Münster (ots) - Ein 23-jähriger Deutscher hat Sonntagnacht (23.06., 03:45 Uhr) in und vor einer Diskothek an der Achtermannstraße mehrere Personen, unter anderem Polizisten, beleidigt, geschlagen und Widerstand geleistet. Der 23-Jährige soll in einer Diskothek randaliert haben, in welcher er dann Türsteher ...

mehr