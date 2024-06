Polizei Münster

POL-MS: Radunfall auf Hammer Straße - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (25.06., 16:55 Uhr) ist eine 20-jährige Radfahrerin an der Hammer Straße mit einem 56-Jährigen auf seinem Fahrrad zusammengestoßen und leicht verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 56-jährige Münsteraner mit seinem Fahrrad den Fahrradweg der Hammer Straße in Richtung Innenstadt. Die 20-jährige Münsteranerin war auf demselben Weg in Richtung Hiltrup unterwegs. Also sie andere Radfahrer überholte, stieß sie mit dem 56-Jährigen frontal zusammen. Dabei stürzte die Münsteranerin und wurde leicht verletzt. Sowohl der Fahrradfahrer als auch anwesende Zeugen leisteten erste Hilfe.

Text: Milena Rethmann

