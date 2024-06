Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Düdenbüttel: Einbruch in Reithalle

Düdenbüttel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde eine Reithalle in der Straße "An der Loge" zum Ziel von Einbrechern. Gewaltsam wurde eine Eingangstür geöffnet, nach Betreten wurden zwei weitere Türen im Innern aufgebrochen. Diebesgut konnte nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt werden, der entstandene Sachschaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Stade unter 04141/1020 entgegen.

