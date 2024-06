POL-STD: Horneburg: Einbruch in Schützenhaus

Stade (ots) - Am Montag gegen 12:05 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fredenbecker mit seinem Ford Mondeo die Grünendeicher Straße in Richtung Hohenfriedberger Straße. In Höhe der Cranzer Straße kam aus dieser plötzlich ein Hyundai i40 und beabsichtigte ebenfalls in Richtung Hohenfriedenberger Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 16.000 EUR ...

