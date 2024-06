POL-MS: Auf frischer Tat ertappt - Polizist stellt im Feierabend Fahrraddieb

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend (26.06.) in die Geschäftsräume eines Schwimmbads an der Dyckburgstraße eingebrochen. Ein Zeuge hörte gegen 21:40 Uhr ein klirrendes Geräusch. Kurze Zeit später stellte er ein eingeschlagenes Fenster fest. Aus der Kasse der Schwimmvereinigung fehlte zudem Bargeld. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich ...

mehr