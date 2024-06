POL-NOM: Betrug

Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Wiensen, Thiestraße, Donnerstag, der 20.06.2024, 12:34 Uhr Ein 46- jähriger PKW Fahrer aus Salzgitter sicherte sein Fahrzeug nach Verlassen nicht gegen ein Wegrollen, so dass dieses gegen ein geparktes Firmenfahrzeug aus Uslar stieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

