Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 16.08.2024

Eschwege (ots)

Wildunfall

Eine 30-jährige Autofahrerin aus Treffurt befuhr am Freitagmorgen um 05.55 Uhr die B 250 von Treffurt in Richtung Wanfried. Zwischen Großburschla und Altenburschla erfasste die Frau ein Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Tier verendete noch am Unfallort, am Wagen der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Hausfriedensbruch; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei Eschwege wurde am Donnerstagabend eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. In Waldkappel-Rodebach haben sich demnach Unbekannte in zurückliegender Zeit unberechtigterweise Zutritt zu einem Garten im Amselweg verschafft und auf dem Grundstück zwei Wasserbehältnisse umgeworfen. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde am Donnerstag auch eine Beschädigung an einer Hausfassade und einer Regenrinne in der Straße "Neustadt" in Eschwege. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, ist die Beschädigung (Schadenshöhe ist noch nicht beziffert) vermutlich durch ein Unfallgeschehen zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 12.00 Uhr verursacht worden. Der Spurenlage nach könnte der Verursacher ein Radfahrer gewesen sein. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 800 Euro

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Meinhard-Grebendorf "An der Schindersgasse" sind gestern Abend zwei Pkw miteinander kollidiert. Wie die Beamten aus Eschwege berichten, wollte gegen 17.35 Uhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Meinhard rückwärts ausparken, gleichzeitig wollte ein ebenfalls aus Meinhard stammender 64-jähriger Autofahrer rechts neben dem ausparkenden Auto einparken. Wegen beiderseitiger Unachtsamkeit kam es dann zur Kollision der beiden Pkw. Der gesamte Unfallschaden beläuft sich auf 800 Euro.

Polizei Sontra

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

Wie am gestrigen Donnerstag bei der Polizei angezeigt wurde, sind Unbekannte zu einem nicht näher bekannten Zeitraum in den zurückliegenden 4 Wochen in ein leerstehendes Wohnhaus in Herleshausen eingebrochen. Die Täter drangen dazu in das in der Bahnhofstraße befindliche Einfamilienhaus über ein gekipptes Fenster ein. Aus den Räumlichkeiten ließen die Täter von dem dort noch vorhandenen Inventar u.a. einen alten Ofen, einen Aufsitzrasenmäher, eine Filmsammlung, Besteck und ein defektes Quad mitgehen. Der Stehlschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Dazu kommt noch angerichteter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Kripo Eschwege führt nun die weiteren Ermittlungen. Hinweise unter 05651/925-0.

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

In der Friedrich-von-Baumbach-Straße in Sontra haben Unbekannte ein geparktes Auto mutwillig am linken vorderen Kotflügel zerkratzt. Dabei ist ein Schaden von 800 Euro angerichtet worden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Pkw der Marke SsangYong, Modell Tivoli. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 17.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben offenbar am frühen Freitagmorgen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Ermschwerder Straße mit schwarzer Farbe besprüht und den Schriftzug "WIZ Gegen NAZIS" aufgebracht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Die Beamten der Polizei Witzenhausen entdeckten im Rahmen der Streife das noch frische Graffiti und gehen davon aus, dass die Tatzeit etwa zwischen 01.45 Uhr und 02.00 Uhr liegt. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Stromkasten mit Hakenkreuz beschmiert; Polizei sucht Zeugen

In der Oberburgstraße haben Unbekannte auf einen Stromkasten mittels Permanentmarker (Edding) ein Hakenkreuz aufgebracht. In dem Fall wird der Sachschaden mit 300 Euro angegeben. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag 08.00 Uhr und Donnerstag 17.30 Uhr. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; geklärt

Gegen 10.15 Uhr kam es am gestrigen Donnerstag zu einem Unfallgeschehen in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen wollte dort in eine Parklücke fahren und musste dazu zurücksetzten. Während des Rangierens wurde der Wagen des 68-Jährigen von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert, der seine Fahrt allerdings ohne anzuhalten fortsetzte. Spätere Ermittlungen aufgrund des bekannten Kennzeichens führten dann zu dem ebenfalls aus Witzenhausen stammenden Unfallverursacher, einen 89-jährigen Autofahrer, der angab, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der Unfallschaden beläuft sich auf insgesamt 5000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

