POL-ESW: Pressebericht 15.08.2024 -2

Auto mutwillig beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde am Donnerstagmorgen eine Sachbeschädigung an Pkw. Danach haben Unbekannte bei einem roten Pkw VW Up einen Außenspiegel mutwillig beschädigt. Der Schaden wird in dem Fall auf 100 Euro beziffert. Der VW Up war zum Zeitpunkt des Vorfalls, zwischen Mittwoch 14.00 Uhr und Donnerstag 06.30 Uhr, in der Straße "Am Stadtgraben" am Fahrbahnrand geparkt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Hitlergruß gezeigt

Weil ein Mann den Hitlergruß in der Öffentlichkeit gezeigt haben soll, hat die Polizei Eschwege ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen von verfassungswidrigen und terroristischen Organisationen eingeleitet. Tatverdächtig ist ein 26-Jähriger aus Waldkappel, der Vorfall soll sich am gestrigen Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr im Bereich der Kirche in Waldkappel zugetragen haben. Weitere Ermittlungen in dem Fall führt jetzt die Eschweger Kripo.

