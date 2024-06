Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Lkw erfasst beim Abbiegen Radler

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Unfallzeit: 24.06.2024, 07.40 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein junger Radfahrer am Montag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 48-Jähriger war gegen 07.40 Uhr mit seinem Lkw auf der Alfred-Flender-Straße stadteinwärts unterwegs. Als der Kroate nach rechts in die Kaiser-Wilhelm-Straße einbog, erfasste sein Wagen den 15-Jährigen: Der Jugendliche aus Bocholt war in gleicher Richtung unterwegs gewesen und hatte die Kaiser-Wilhelm-Straße an der Ampel geradeaus queren wollen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (to)

