Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch ohne Beute

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Industriestraße;

Tatzeit: zwischen 23.06.2024, 18.30 Uhr, und 24.06.2024. 06.30 Uhr;

Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt in einen Baucontainer eingedrungen. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück an der Industriestraße ab. Nach ersten Erkenntnissen entfernten sich die Täter, ohne etwas gestohlen zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell