POL-BOR: Stadtlohn - Rüttelplatte entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Robert-Koch-Ring; Tatzeit: zwischen 22.06.2024, 14.00 Uhr und 23.06.2024, 12.30 Uhr; Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in einen Kindergarten am Robert-Koch-Ring in Bocholt ein. Die Täter hebelten eine Eingangstür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Die Unbekannten entwendeten eine Debitkarte und zwei Schlüssel. ...

