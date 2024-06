Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau. Kolpingstraße;

Unfallzeit: zwischen 21.06.24, 14.00 Uhr, und 22.06.24, 16.00 Uhr;

Einen schwarzen Volvo XC90 beschädigte ein noch unbekannter Unfallverursacher zwischen 21.06.24, 14.00 Uhr, und 22.06.24, 16.00 Uhr auf der Kolpingstraße. Der Volvo stand am Straßenrand. Die Höhe des Sachschadens steht noch fest. An der Unfallstelle wurde u.a. Rücklichteile des Verursacherfahrzeugs gefunden und sichergestellt. Trotz des verursachten Sachschadens hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell