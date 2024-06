Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Rohbau

Borken (ots)

Tatort: Borken, Königsberger Straße;

Tatzeit: zwischen 22.06.24, 16.00 Uhr, und 23.06.24, 07.00 Uhr;

Ein Rohbau an der Königsberger Straße war in der Nacht zum Sonntag das Ziel von Einbrechern. In dem Gebäude brachen sie eine Zwischentür auf und entwendeten daraus einen Industriestaubsauger. Aus der Garage wurde zudem ein Akkuschrauber der Marke Makita gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell