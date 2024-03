Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Versuchter Einbruch in das Haus des Gastes.

Lippe (ots)

Von Montag auf Dienstag (25./26.03.2024) zwischen 13 und 8 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in das Haus des Gastes an der Paderborner Straße einzubrechen. Die Täter beschädigten die Holztür des Objekts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell