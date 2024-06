Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Versuchter Einbruch in Imbisslokal

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße

Tatzeit: zwischen 21.06.24, 23.00 Uhr, und 22.06.24, 09.30 Uhr;

In der Nacht zum Samstag versuchten noch unbekannte Einbrecher die Hintertür eines Imbisslokals aufzubrechen. Der Versuch scheiterte, richtet jedoch einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell