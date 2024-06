POL-BOR: Bocholt - Randalierer leistet Widerstand

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Berliner Platz; Tatzeit: 21.06.24, ca. 15.05 Uhr; Während eines Einkaufs in den Shopping-Arkaden wurde eine 56 Jahre alte Bocholterin am Freitagnachmittag Opfer von zwei Taschendiebinnen. An der Kasse des Geschäftes bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse entwendet worden war, die sie in ihrer Handtasche aufbewahrt hatte. Nun ...

mehr