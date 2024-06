Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taschendiebinnen in den Shopping-Arkaden

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz;

Tatzeit: 21.06.24, ca. 15.05 Uhr;

Während eines Einkaufs in den Shopping-Arkaden wurde eine 56 Jahre alte Bocholterin am Freitagnachmittag Opfer von zwei Taschendiebinnen. An der Kasse des Geschäftes bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse entwendet worden war, die sie in ihrer Handtasche aufbewahrt hatte. Nun fiel ihr wieder ein, dass ihr in dem Geschäft zwei Frauen mehrfach auffällig nah gekommen waren. Diese beiden Frauen sind von der Videoüberwachungsanlage aufgenommen worden - dabei hält eine der Frauen offenbar die lilafarbene Geldbörse der Geschädigten in der Hand.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

1. Offensichtlich schwanger, braune schulterlange Haare, blaue enge Jeanshose, graues Oberteil, schwarze Strickjacke, helle Sportschuhe, Umhängetasche

2. dunkles zusammengebundenes Haar mit Mittelscheitel, blaue enge Jeanshose, weißes Langarmshirt, schwarze ärmellose Weste, helle Sportschuhe, dunkle Umhängetasche und rote Einkaufstüte

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell