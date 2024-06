POL-BOR: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach zehnjährigem Jungen aus Gronau

Borken (ots) - Tatort: Borken, Raesfelder Straße; Tatzeit: zwischen 20.06.2024, 16.00 Uhr und 21.06.2024, 06.15 Uhr; Eine Rüttelplatte sowie zwei weitere Baumaschinen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken entwendet. Um an die schweren Arbeitsgeräte zu gelangen, brachen die Täter einen Baucontainer an der Raesfelder Straße auf. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 ...

