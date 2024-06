Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Otto-Kemper-Ring;

Tatzeit: zwischen 20.06.2024, 15.00 Uhr, und 21.06.2024, 08.10 Uhr;

Aus einem geparkten Auto haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag eine Geldbörse sowie mehrere Dokumente gestohlen. Der Wagen war am Otto-Kemper-Ring in Bocholt geparkt. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten, ist unbekannt. Möglicherweise haben sie das Funksignal des Verschlusssystems manipulieren können. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei appelliert erneut, keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. Bei Keyless-Go-Verschlüssen sollte der Schlüssel möglichst abgeschirmt deponiert sein, etwa in einer Metalldose. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell