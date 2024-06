Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, B70 / Borkenwirther Straße;

Unfallzeit: 21.06.2024, 08.58 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat eine 42-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Borken. Die Südlohnerin befuhr am heutigen Morgen gegen 08.58 Uhr die B70 aus Südlohn kommend in Fahrtrichtung Borken. An der Kreuzung mit der Borkenwirther Straße kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 46-jährigen Borkenerin. Diese beabsichtigte von der Borkenwirther Straße kommend die B70 zu überqueren, um weiter Richtung Weseke zu fahren. Die 42-Jährige wurde mit leichten Verletzungen zum Krankenhaus nach Borken gebracht. Die B70 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell