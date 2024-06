Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupferabdeckung entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße;

Tatzeit: zwischen 19.06.2024, 15.00 Uhr und 20.06.2024, 17.30 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Bocholt. Sie entwendeten circa 15 Meter einer Kupferabdeckung von einer Mauer. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Donnerstag an der Kurfürstenstraße. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

