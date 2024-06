Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden/Velen - Hochwertige Displays aus Fahrerhäusern entwendet

Heiden/Velen (ots)

Tatorte: Heiden, Deel / Velen, Borkener Straße;

Tatzeit: zwischen 19.06.2024, 23.00 Uhr und 20.06.2024, 09.00 Uhr;

Noch unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei hochwertige GPS-Monitore aus Arbeitsfahrzeugen in zwei landwirtschaftlichen Betrieben. Eine der Taten spielte sich in Heiden an der Straße Deel ab. Dort rissen die Täter das Display mit grober Gewalt aus der Vorrichtung. Zu der anderen Tat kam es in Velen an der Borkener Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell