POL-ME: Motorrad aus Tiefgarage entwendet - die Polizei ermittelt - Hilden - 2402086

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 21. Februar 2024, bis Donnerstag, 22. Februar 2024, eine BMW R 1200 GS aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Hilden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr wurde die BMW R 1200 GS letztmalig auf dem dortigen Stellplatz in der Tiefgarage am Frans-Hals-Weg gesehen. Am Donnerstag gegen 16 bemerkte die Ehefrau des Halters Uhr den Diebstahl des 16 Jahre alten Motorrads, welches auffallende graue Griffe verbaut hat.

Die Ehefrau alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen ein und schrieben das Motorrad zur internationalen Fahndung aus. Der Zeitwert des Motorrads beträgt circa 6.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Angaben zum aktuellen Standort des Motorrads nimmt die Polizei Hilden telefonisch unter 02103 / 898 - 6410 jederzeit entgegen.

