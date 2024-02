Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter schlägt auf 75-Jährigen ein - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2402085

Mettmann (ots)

In Langenfeld griff ein bislang unbekannter Mann am Samstagmittag, 24. Februar 2024, einen Senior an. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise, um den Täter zu identifizieren.

Das war nach aktuellem Kenntnisstand geschehen:

Ein 75 Jahre alter Mann aus Langenfeld war gemeinsam mit einer Insassin gegen 14:20 Uhr in seinem Opel Astra Sports Tourer auf der Von-Velbrück-Straße in Richtung Bachstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Von-Velbrück-Straße/Von-Holstein-Straße traten eine Frau und ein Mann vor dem Opel auf die Fahrbahn, es kam jedoch zu keinem Zusammenstoß.

Der Fußgänger zeigte sich dennoch aggressiv gegenüber dem Fahrer, öffnete die Fahrertür und trat auf den 75-Jährigen ein, woraufhin dieser ausstieg und es zu verbalen Streitigkeiten kam. Der unbekannte Fußgänger bedrohte und schlug den 75-Jährigen, wodurch der Senior zu Boden fiel. Eine weitere Person ging dazwischen. Anschließend entfernten sich der Täter und seine weibliche Begleitung in Richtung Langenfelder Innenstadt.

Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- schlanke Figur - circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - dunkelbraune, kurze Haare - Dreitagebart - bekleidet mit einer dunkelroten Jogginghose und dunkler Oberbekleidung - sprach akzentfreies Hochdeutsch

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zur Identität des flüchtigen Mannes machen können, sich jederzeit telefonisch unter 02173 / 288 - 6310 mit der Polizei in Langenfeld in Verbindung zu setzen.

