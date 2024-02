Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Hilden - 2402082

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht zu Freitag, 23. Februar 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Fabrikationshalle einer metallverarbeitenden Firma an der Röttgenstraße in Velbert. Unbekannte Täter drangen gegen 00:50 Uhr durch ein Fenster in die Halle ein und durchsuchten diese. Anschließend flohen sie unerkannt. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurden keine Wertgegenstände entwendet. Beide Tatverdächtigen sollen von schlanker Statur gewesen und mit jeweils einer hellen Sweatshirtjacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Mittwochabend, 21. Februar 2024, bis Donnerstagmorgen, 22. Februar 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Firmengebäude an der Straße Itterpark in Hilden. Der oder die unbekannten Täter drangen in der Zeit von 18 Uhr bis 09:15 Uhr in die im Erdgeschoss befindlichen Firmenräumlichkeiten gewaltsam durch ein Fenster ein. Sie durchsuchten die Geschäftsräume delikttypisch nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell