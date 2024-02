Polizei Mettmann

POL-ME: Von Trio beraubt - die Polizei ermittelt - Hilden - 2402080

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 21. Februar 2024, beraubte ein Trio einen 22-Jährigen an einer Bushaltestelle in Hilden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 00:15 Uhr stieg der 22-jährige Hildener nach eigenen Angaben an der Richrather Straße 250 aus einem Bus der Linie 785 aus. Unmittelbar an der Bushaltestelle soll er von drei circa 22-25 Jahre alten Männern angegriffen worden sein, so dass er zu Boden fiel. Das Trio soll seinen Rucksack sowie seine persönlichen Wertgegenstände entwendet und sich anschließend in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit entfernt haben.

Der Hildener alarmierte folgerichtig die Polizei, die die Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Die jungen Männer sollen schwarz gekleidet und von südeuropäischem Erscheinungsbild gewesen sein.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, jederzeit entgegen.

