POL-BOR: Bocholt - Werkzeug aus Lkw entwendet

Bocholt

Tatort: Bocholt, Louis-Pasteur-Ring;

Tatzeit: zwischen 20.06.2024, 22.00 Uhr, und 21.06.2024, 05.00 Uhr;

Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag aus einem parkenden Lkw gestohlen. Das Fahrzeug hatte am Louis-Pasteur-Ring gestanden, wo es zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr zu dem Geschehen kam. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

