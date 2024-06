Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher entwenden Van

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schaffeldstraße;

Tatzeit: zwischen 21.06.24, 19.0 Uhr, und 22.06.24, 07.15 Uhr

Einen weißen Van (Fiat Scudo) mit blauer Firmenaufschrift entwendeten Einbrecher in der Nacht zum Samstag. Der oder die Täter hatten eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes an der Schaffeldstraße eingeschlagen und waren so in das Gebäude gelangt. Sie fanden den Fahrzeugschlüssel des Vans und entwendeten zudem einige Werkzeuge. Einer der Täter hat sich bei dem Einbruch vermutlich eine blutende Wunde zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell