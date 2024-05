Polizei Braunschweig

POL-BS: Himmelfahrt in Braunschweig

Braunschweig (ots)

09.05.2024

Polizei zieht erste Bilanz

Aufgrund des sonnigen Wetters waren am heutigen Himmelfahrtstag wieder viele Männer, Frauen und auch Familien unterwegs, um den freien Tag zu genießen. Wie auch in den vergangenen Jahren waren die Parks ein beliebter Anlaufpunkt. Am Heidbergsee grillten und feierten rund 250 Personen, im Bürgerpark rund 500 Personen. Im Prinz-Albrecht-Park konnte die Polizei zu Spitzenzeiten rund 4000 Personen auf der Cheyennenwiese zählen. Neben einer Vielzahl von verbalen Streitigkeiten, die allesamt durch die Einsatzkräfte geschlichtet werden konnten, wurden dennoch einige Straftaten verzeichnet. Insgesamt kam es bis 22:00 Uhr zu fünf Körperverletzungen, einem Diebstahl und einer Beleidigung gegenüber Polizeibeamten. Sechs Personen mussten in Gewahrsam genommen werden.

Zusammenfassend kann die Polizei Braunschweig bis zu den späten Abendstunden auf einen überwiegend friedlichen Einsatzverlauf zurückblicken.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell