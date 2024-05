Polizei Braunschweig

POL-BS: Fundsache - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Wendenring, 22.04.2024

Unverschlossenes Hand-/Adaptivbike gefunden

Bereits am 22. April wurde vor einem Lebensmittelmarkt am Wendenring/Ecke Lampestraße ein elektrisches Handbike aufgefunden. Ein Handbike kann man adaptiv an einem Rollstuhl montieren. Bislang ließ sich kein Eigentümer zu dem Handbike ermitteln und es wurde auch nicht als Verlust angezeigt. Deshalb bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell