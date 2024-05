Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall nach Flucht vor Polizei

Braunschweig (ots)

Braunschweig, A391

06.05.24, 02.30 Uhr

Fahrer eines Audi festgenommen

In der vergangenen Nacht fiel einer Streife der Autobahnpolizei der Fahrer eines Audi Q5 auf der A391 in Höhe Wenden auf. Nachdem der Audi von der Autobahn ins Stadtgebiet Braunschweig einfuhr, sollte an der Kreuzung Celler Straße/Sudetenstraße eine Kontrolle durch mittlerweile zwei Funkstreifenbesatzungen erfolgen. Der Fahrer des Audi beschleunigte jedoch sein Fahrzeug, entzog sich einer Kontrolle und flüchtete über die Celler Straße stadteinwärts. Unverzüglich nahmen die Beamten die Verfolgung auf.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Flüchtige weiter über den Neustadtring und dann über die Hamburger Straße in Richtung Stadion.

Dabei missachtete der Fahrer unter anderem das "Rotlicht" diverser Ampeln, kam zum Teil ins Schleudern und touchierte Bordsteine am Fahrbahnrand. In der Baustelle am Stadion verlor er dann in Gänze die Kontrolle über den Audi, geriet ins Gleisbett der Straßenbahn und kollidierte letztlich mit einem Baum am Straßenrand.

Trotzdem verließ er anschließend das Fahrzeug und flüchtete weiter zu Fuß. Nach kurzer Zeit konnte er allerdings durch nacheilende Polizeibeamte gestellt und festgenommen werden.

Verletzt wurde bei der Flucht niemand. Der Audi wurde durch den Unfall stark beschädigt.

Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass der Audi zuvor im Landkreis Gifhorn entwendet wurde.

Der festgenommene 28-Jährige muss sich nun u.a. wegen Kfz-Diebstahl, illegalem Fahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell