FW-BO: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bochum (ots) - Am Sonntagmittag gegen 13:50 Uhr meldeten mehrere Anrufer ein in Vollbrand stehendes Gebäude am Herbergsweg in Bochum Dahlhausen. Auf Grund der Schilderung im Notruf sind daraufhin Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Einheiten brannte ein leerstehendes Gebäude, welches in einem Waldstück ausschließlich über einen Waldweg abgehend vom Herbergsweg ...

mehr