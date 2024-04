Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Bochum Dahlhausen

Bochum (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:50 Uhr meldeten mehrere Anrufer ein in Vollbrand stehendes Gebäude am Herbergsweg in Bochum Dahlhausen. Auf Grund der Schilderung im Notruf sind daraufhin Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr alarmiert worden.

Bei Eintreffen der ersten Einheiten brannte ein leerstehendes Gebäude, welches in einem Waldstück ausschließlich über einen Waldweg abgehend vom Herbergsweg erreichbar war. Rund 70 Meter Schlauchleitung mussten die beiden ersten Angriffstrupps verlegen, um mittels zwei Strahlrohren das Feuer zu bekämpfen. Die Brandbekämpfung konnte indes ausschließlich von außen erfolgen, da die Gebäudestruktur ein Vorgehen ins Gebäudeinnere nicht zuließ.

Für rund 50 Einsatzkräfte war der Einsatz nach ca. 2 Stunden gegen 16 Uhr beendet. Im Verlauf des Sonntagabends wird das Brandobjekt erneut durch die Feuerwache Weitmar kontrolliert, um eventuelle Glutnester auszuschließen.

Eingesetzt waren Einheiten der Feuerwache Wattenscheid, Weitmar, Innenstadtwache und der Hauptwache in Werne. Von der Freiwilligen Feuerwehr waren die Löscheinheiten Heide, Dahlhausen und Linden vor Ort. Im Hintergrund besetzten die Einheiten Günnigfeld, Wattenscheid-Mitte und Bochum Mitte die verwaisten Feuerwachen. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei Bochum.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell