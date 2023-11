Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1382) 26-Jähriger erlitt in Werkstatt lebensgefährliche Verbrennungen

Simmelsdorf (ots)

In der Nacht zum Samstag (25.11.2023) erlitt ein Mann lebensgefährliche Verbrennungen, als es in einer Werkstatt in Simmelsdorf (Lkrs. Nürnberger Land) offensichtlich zu einer Verpuffung kam. Der 26-Jährige hatte Schweißarbeiten an einem Pkw durchgeführt.

Gegen 01:30 Uhr war bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei der Brand einer Werkstatt im Simmelsdorfer Ortsteil Großengsee gemeldet worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war es offenbar im Zuge von Schweißarbeiten an einem Pkw zu einer Verpuffung gekommen. Ein 26-jähriger Mann erlitt hierdurch lebensgefährliche Verbrennungen und musste vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich in der Werkstatt zwei weitere Männer auf, von denen sich ein ebenfalls 26-jähriger Mann leichte Verletzungen zuzog. Ein 18-Jähriger blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Unfallursache fallen in die Zuständigkeit der Kriminalpolizei Schwabach.

Erstellt durch: Michael Konrad / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell