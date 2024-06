Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ablenkungsmanöver verfängt nicht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kreuzstraße;

Tatzeit: 24.06.2024, 11.20 Uhr;

Noch rechtzeitig bemerkt hat ein Mann in Bocholt einen versuchten Diebstahl: Er hatte am Montag einen Bankautomaten aufgesucht, Geld abgehoben und sich wieder in seinen Wagen gesetzt. Eine Jugendliche mit einem weißen Luftballon in der Hand klopfte an die Seitenscheibe und versuchte, den Mann in ein Gespräch zu verwickeln. Als die Jugendliche in seine Jacke greifen wollte, konnte er dies gerade noch unterbinden. Zu der Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 14 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einer blauen Jeans; sie sprach den Mann in einer ihm nicht bekannten Fremdsprache an. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 11.20 Uhr an der Kreuzstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell