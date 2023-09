Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bordesholm - Schaf auf Bahngleisen - ICE muss bremsen

Bordesholm/NMS (ots)

Gestern Abend gegen 18.45 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über die Kollision eines Schafes mit einem ICE gemeldet. Die Bahnstrecke wurde zwischen Neumünster und Kiel gesperrt und sofort eine Streife entsandt.

Die Bundespolizeistreife konnte im Bereich Dosenmoor (nördlich Neumünster) feststellen, dass offensichtlich bei einem Verladevorgang zwei Schafe in Richtung der Bahngleise gelaufen waren. Ein Tier wurde vom ICE trotz eingeleiteter Schnellbremsung des Zuges erfasst und verletzt. Die Schafe liefen dann entlang des Bahndamms in Richtung einer Pferdeweide. Die Anwesenheit der Schafe machte wiederrum die Pferde unruhig, so dass diese versuchten die Schaffe zu attackieren.

Der Pferdehalter konnte seine Tiere jedoch beruhigen so dass mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld und der Berufsfeuerwehr Neumünster dann auch die beiden entlaufenen Schafe eingefangen werden konnten.

Die Sperrung der Bahnstrecke konnte gegen 21.30 Uhr aufgehoben werden. Vier Züge erhielten Verspätungen.

Gegen den 33-jährigen Tierhalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell