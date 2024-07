Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Haftbefehl gegen 70-Jährigen erlassen - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Haftbefehl gegen 70-Jährigen erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ ein Richter am Montag Haftbefehl gegen einen 70-Jährigen, der im Verdacht steht, an einem gesundheitlich beeinträchtigten 21-Jährigen sexuelle Handlungen gegen dessen Willen durchgeführt zu haben. Eine Zeugin hatte die beiden Männer am Sonntagabend aus einem umzäunten Bereich in der Lorcher Straße kommen sehen und beobachtet, wie der 70-Jährige seine Hose hochzog und den jüngeren Mann offenbar schubste. Die Frau verständigte die Polizei, welche beide Männer vor Ort antraf. Der 70-Jährige wurde nach der richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

Aalen: Bei Unfall leicht verletzt

Auf der Bahnhofstraße missachtete ein 22-jähriger VW-Fahrer am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr die Vorfahrt einer 29 Jahre alten Seat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 29-Jährige leichte Verletzungen; der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 8 und 19 Uhr einen BMW, der in diesem Zeitraum in einem Parkhaus in der Friedhofstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Fahrzeug machte sich selbständig

Kurz vor 15 Uhr stellte ein 54-Jähriger am Donnerstagnachmittag seinen Audi auf dem Areal einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße ab, um zu tanken. Der Pkw machte sich dabei selbständig und rolle gegen einen geparkten VW. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Ellwangen: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf einem Feldweg im Bereich Ellwanger Straße Muckental streiften sich am Freitagmorgen gegen 9 Uhr zwei landwirtschaftliche Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Die beiden 68 und 57 Jahre alten Fahrer blieben unverletzt.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Freitagmorgen zwischen 8 und 9 Uhr einen VW Up, der in dieser Zeit in der Straße "Wolfgangsklinge" abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen-Kerkingen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren beschädigte ein 21-Jähriger am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr mit seinem Mercedes-Sprinter einen in der Hadergasse abgestellten VW Polo. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 18-Jähriger am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr mit seinem Smart auf der B 29 im Einhorntunnel von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen das Betonrückhaltesystem, wobei an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell