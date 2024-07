Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis:Unbekannte beschädigten Ampelanlagen

Aalen (ots)

Winnenden: Unbekannte beschädigen Ampelanlagen

In der Nacht zum Donnerstag durchtrennten Unbekannte in der Waiblinger Straße Kabel an zwei Ampelanlagen. Die Ampelanlagen an der Kreuzung Brückenstraße als auch Bachstraße wurden damit komplett außer Betrieb gesetzt. In der Nacht zum Freitag wurde die Ampelanlage der Kreuzung Waiblinger Straße / Brückenstraße erneut durchtrennt, sowie eine barrierearme Fußgängerampel im Bereich Marktstraße / Waiblinger Straße. Zeugen, welche Hinweise zum Vorgang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07951 6940 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell