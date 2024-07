POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unübersichtlicher Überholvorgang mit Unfall, sowie Pkw gegen Baum gefahren

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr einen Audi, welcher in der Ulmer Straße auf einem Parkplatz eines Friseursalons geparkt war. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu ...

