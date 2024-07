Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schockanruf - Diebstähle - Exhibitionist - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr einen Audi, welcher in der Ulmer Straße auf einem Parkplatz eines Friseursalons geparkt war. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Westhausen: Diebstahl aus PKW

In der Paul-Wilhelm-Keppler-Straße gelangen Unbekannte zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr, in einen dort geparkten VW. Entwendet wurde jedoch nichts.

Etwa zeitgleich entwendeten zwei Personen im Alter zwischen 18-25 Jahren aus einem in der Schillerstraße geparkten Skoda, ein Laptop im Wert von rund 2000 Euro. Zudem durchsuchten sie einen Rucksack im PKW.

Zeugen die Hinweise auf die Personen oder die Vorfälle geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07363/919040 beim Polizeiposten Westhausen zu melden.

Rainau: Exhibitionist auf einem Fahrrad

Am Donnerstagmittag hat ein Exhibitionist auf einem Fahrrad eine Frau belästigt. Gegen 15:25 Uhr war die Frau mit ihren zwei Kindern auf einem Parkplatz am Bucher Stausee unterwegs, als ihr ein nackter Mann auf einem Fahrrad entgegenkam und sie belästigte. Kurz darauf konnte die hinzugerufene Polizeistreife den Exhibitionisten auf der B29 zwischen Hüttlingen und Oberalfingen feststellen. Dieser war dort mit einem gestohlenen E-Bike unterwegs. Der 50-Jährige wurde anschließend zur Polizeidienstelle gebracht.

Bopfingen: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW, welcher im Burstallweg geparkt war, wurde zwischen Mittwoch, 15:45 und Donnerstag, 9 Uhr, ein Kartenmäppchen entwendet. Hinweise erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe an PKW eingeschlagen

Am Freitag wurde gegen 1:50 Uhr an einem in der Joseph-Haydn-Straße geparkten VW die Scheibe eingeschlagen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Leinzell: LED-Beleuchtung entwendet

An einem Rohbau in der Gmünder Straße wurde zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr, eine 25m LED-Beleuchtung, welche als provisorische Baubeleuchtung diente, entwendet. Der Schaden beträgt etwa 280 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Leinzell unter 07175/921968 zu melden.

Rehnenhof/Wetzgau: Erneut Geldübergabe an falschen Polizeibeamten

Nach mehrstündigen Telefonaten hat eine 85-Jährige am Mittwoch Geld an falsche Polizeibeamte übergeben. Die Seniorin erhielt gegen 13:45 Uhr einen Anruf. Es meldete sich zunächst eine Frau, die sich als ihre Schwiegertochter ausgab. Anschließend übernahm ein Mann das Gespräch. In dem kurzen Telefonat berichtete er, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau tödlich verunglückt und ein Kind schwer verletzt wurde. Der Mann erklärte weiter, dass sich ihr Sohn bei der Polizei in Gewahrsam befinden würde, weshalb eine Kaution bezahlt werden müsste. Da die Geschädigte auf Nachfrage angab, 21.000 Euro Bargeld zu Hause zu haben, wurde die Kaution auf diese Summe festgelegt. Die Abholung wurde anschließend durch eine Kurierin gegen 17:00 Uhr an der Haustür der Seniorin durchgeführt. Nachdem die 85-Jährige das Geschehene reflektierte, nahm sie Kontakt zu ihren Angehörigen auf, bemerkte den Betrug und verständigte die Polizei. Die Kurierin, welcher das Geld übergeben worden war, konnte als etwa 35-40 Jahre alt beschrieben werden. Sie war mit einem braunen oder grünen langen Rock und einer leichten Stoffjacke bekleidet. Sie hatte einen bunten Regenschirm in der Hand und hatte mittelbraunes Haar sowie vermutlich eine Brille. Zeugen, welche die Frau im Bereich der Franz-Konrad-Straße, der Mutlanger Straße sowie der Karl-Lüllig-Straße beobachtet haben oder denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell